Kartal Play-Off turu için sahada
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında St. Patrick's ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz, evinde taraftarı önünde turu geçmeyi hedefliyor. Bugün saat 21.00’de oynanacak olan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre görev yapacak. Deplasmanda oynanan ilk maçı 4-1 gibi net bir skorla kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde rahat bir oyun sergileyerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
İrlanda'da oynanan ilk maçta perdeyi Joao Mario açtı. Ardından 14, 23 ve 43. dakikalarda sahneye çıkan Tammy Abraham, yaptığı hat-trick ile gecenin yıldızı oldu. Öte yandan 49. dakikada Simon Power'ın şutuna engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Taraftarı önünde rövanş mücadelesine çıkacak olan Kartal, galibiyet parolasıyla sahaya çıkarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
SOLSKJAER'İN ÖĞRENCİLERİ MAÇA HAZIR
BJK Nevzat Demir Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Bu maç için sabırsızlanıyorum. İlk maçta 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz de kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydık. Rakibimiz ikinci yarıda sistemlerini değiştirdi. İkinci yarı ilk yarı gibi iyi değildi. Yarın ikinci yarıdaki gibi başlayacağını düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık ve bugünkü maça hazırız." dedi.
SIRADAKİ RAKİP BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)- Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
SAKAT VE CEZALI YOK
Siyah-Beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.
KARTALIN KONFERANS LİGİ KARNESİ
Beşiktaş, St. Patrick's karşısındaki rövanş maçında bu organizasyondaki 14. mücadelesine çıkacak. Kartal, İrlanda ekipleriyle ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 1 kez berabere kalan Beşiktaş, 4 maçta ise mağlup oldu. Organizasyonda toplamda 25 gol atan Siyah-Beyazlılar, kalesinde 20 gole engel olamadı.
