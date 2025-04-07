CANLI | Kasımpaşa - Beşiktaş

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BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 88 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 52 gol kaydetti.

Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.