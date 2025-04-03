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Beşiktaş'ın kupada rakibi Göztepe! İşte ilk 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 10:02 Güncelleme: 03.04.2025 19:22
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Beşiktaş’ın kupada rakibi Göztepe! İşte ilk 11’ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye karşı tur arıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak. İşte ilk 11'ler...

Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KUPA HEYECANI ATV'DE!

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, T.Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva

Göztepe:

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.

Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.

Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

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Beşiktaş’ın kupada rakibi Göztepe! İşte ilk 11’ler Beşiktaş’ın kupada rakibi Göztepe! İşte ilk 11’ler Beşiktaş’ın kupada rakibi Göztepe! İşte ilk 11’ler
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