29 Aralık 2024, Pazar
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta seçim günü! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

Beşiktaş'ta seçim günü! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 10:38 Güncelleme: 29.12.2024 10:48
ABONE OL
Beşiktaş’ta seçim günü! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

Beşiktaş'ın yeni başkanı bugün yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda belirlenecek. Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı kıyasıya bir yarışa girecek.

Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçecek.

Serdal Adalı (İHA)Serdal Adalı (İHA)

OY VERME İŞLEMİ SAAT 10.00'DA BAŞLADI

Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.

Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebilecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

KOLTUK İÇİN İKİ ADAY

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

İki başkan adayı aynı karede.İki başkan adayı aynı karede.

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri yükseliyor!Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri yükseliyor!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta seçim günü! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı? Beşiktaş’ta seçim günü! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı? Beşiktaş’ta seçim günü! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör