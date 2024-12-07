Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi! Devlerin savaşında tek çıkış yolu 3 puan

Beşiktaş aldığı üst üste mağlubiyetlerle birlikte ligde 5. basamağa kadar gerilerken derbi mücadelesine çıkış maçı gözüyle bakıyor. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Fenerbahçe ise milli ara sonrasında vites artırdı.

Aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Jose Mourinho'nun öğrencileri ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunurken rakip fileleri 36 kez sarstı. Sezon başında savunma problemleri yaşayan ekip kalesinde ise sadece 12 gol gördü. Beşiktaş ise Galatasaray'a mağlup olduğu derbinin ardından toparlanamadı. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin son bilgiler…

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih ve Immobile

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En Nesyri

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev mücadele 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Siyah-beyazlılar ligde son olarak Hatayspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönmüştü. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Jose Mourinho'nun takımında Dzeko attığı 8 golle takımın en golcü ismi olurken Dusan Tadic ise 7 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkat çekti.Beşiktaş'ta ise İtalyan golcü Ciro İmmobile 9 gol atarken Milot Rashica ise 4 asistlik katkı verdi.

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Paulista ve Uduokhai'nin sakatlıkları bulunurken Fenerbahçe'de ise Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü derbide forma giyemeyecek.