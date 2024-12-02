CANLI | Hatayspor-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

MAÇIN 11'LERİ

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Özcan, Gedson, Rashica, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıktı.Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

DERBİ ÖNCESİ 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Al Musrati, Immobile, Mert Günok ve Svensson kart görmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

HATAYSPOR DÜŞME HATTINDA

Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor, ligde geride kalan haftalarda sadece tek galibiyet alabildi. Hatay ekibi 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 7 puan topladı. Hatayspor haftaya 18. basamakta giriyor.