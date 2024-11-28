Beşiktaş'ın rakibi Maccabi Tel Aviv! İşte muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı maçta Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Giovanni van Bronckhorst'un sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak.
Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.
Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman