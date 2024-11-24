Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11’leri! Kara Kartal kritik virajda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau; Gedson, Ndour; Rashica, Rafa Silva, Joao Mario; Semih

Göztepe: Lis; Taha, Heliton, Bokele; Djalma, Ahmet Ildız, Solet, Ogun Bayrak; Tijanic; Romulo, David Datro Fofana

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.



Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

IMMOBILE DÖNÜYOR MUÇİ YOK



Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.



Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun bugün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Ciro Immobile (AA)

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, bugün kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.