Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Son 3 maçta tam 8 puan kaybeden siyah beyazlılar ligin sürpriz ekiplerinden Göztepe'yi yenerek çıkış yapmak istiyor. İşte maçın 11'leri...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Al-Musrati, Gedson, Masuaku, Rashica, Rafa, Semih.
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.
Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.