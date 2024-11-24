Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Al-Musrati, Gedson, Masuaku, Rashica, Rafa, Semih.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.



Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.