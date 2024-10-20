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CANLI | Beşiktaş - Konyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 11:51 Güncelleme: 20.10.2024 15:55
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CANLI | Beşiktaş - Konyaspor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

KARTAL GALİBİYET PEŞİNDE

8 hafta sonunda bir maçı eksik olarak 17 puan toplayan Beşiktaş, Samsunspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, bu iki beraberliği de deplasmanda aldı. Kara Kartallar deplasmanda Trabzonspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

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