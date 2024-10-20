CANLI | Beşiktaş - Konyaspor

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

KARTAL GALİBİYET PEŞİNDE

8 hafta sonunda bir maçı eksik olarak 17 puan toplayan Beşiktaş, Samsunspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, bu iki beraberliği de deplasmanda aldı. Kara Kartallar deplasmanda Trabzonspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.