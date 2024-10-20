Beşiktaş-Konyaspor maçında muhtemel 11’ler! Van Bronckhorst için karar zamanı...

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

KARTAL GALİBİYET PEŞİNDE

8 hafta sonunda bir maçı eksik olarak 17 puan toplayan Beşiktaş, Samsunspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, bu iki beraberliği de deplasmanda aldı. Kara Kartallar deplasmanda Trabzonspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11

Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muci (Semih) İmmobile

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı (DHA)

VAN BRONCKHORST İÇİN KARAR ZAMANI

Teknin direktör Giovanni Van Bronckhorst, Konyaspor maçının on birini bir mevki dışında belirlemiş durumda.

Siyah beyazlılarda kaleyi Mert Günok korurken, geri dörtlü Svensson, Emirhan, Uduokhai ve Masuaku'dan oluşacak. Orta sahada sakatlığı geçen Al Musrati yeniden onbire dönerken, yanında Gedson Fernandes yer alacak. Hücumda sağda Joao Mario, ortada Rafa Silva'ya yer verecek olan Hollandalı teknik adamın sol kanattaki tercihi ise merak konusu. Bu sezon forma şansı bulamadığı için milli takım arasında spor gündeminde bir hayli fazla yer bulan Semih'in mi yoksa son 3 maçta onbirde oynayan Muci'nin mi kadroda olacağına maç öncesi karar verilecek. Beşiktaş'ın santrfordaki ismi ise her zaman olduğu gibi İmmobile olacak.

DERBİ ÖNCESİ AL MUSRATİ TEHLİKESİ

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik futbolcu bulunuyor.

2 hafta önceki Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista ve Kıbrıs Rum Kesimi - Kosova maçında sakatlanan Milot Rashica, tedavileri devam ettiği için yarın sahada olamayacak.

Siyah beyazlı takımda sakatlığını atlatan ve büyük ihtimalle yarın onbirde olacak olan Al Musrati'nin sarı kart ceza sınırında olması da tehlike yaratıyor. Oynamadığı maçlarda eksikliği çok açık bir şekilde belli olan Al Musrati, Konyaspor maçında 4. sarı kartı görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.