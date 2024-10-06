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CANLI | Gaziantep - Beşiktaş

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 09:49 Güncelleme: 06.10.2024 19:03
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CANLI | Gaziantep - Beşiktaş

Gaziantep ile Beşiktaş Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilen maç Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Gaziantep-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arıyor. İmmobile, Rafa Silva, Joao Mario, Gedson Fernandes gibi önemli oyuncuları bulunan siyah-beyazlılar, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep FK bu sezon ligde tek galibiyet alırken Selçuk İnan'ın öğrencileri, ev sahibi avantajıyla sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis | Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert | Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Joao Mario, Immobile



BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Avrupa kupalarında çıktığı iki karşılaşmandan da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi. Ajax ve Frankfurt'a mağlup olan siyah-beyazlılar, ligde ise tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşadı. Beşiktaş etkili hücum hattıyla dikkat çekerken ligde çıktığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarstı ve kalesinde sadece 4 gol gördü.



GAZİANTEP FK'DA 2 EKSİK

Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.

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