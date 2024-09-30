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Süper Lig 7.hafta kapanış maçı: Kayserispor - Beşiktaş | İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:43
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Süper Lig 7.hafta kapanış maçı: Kayserispor - Beşiktaş | İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 7. hafta kapanış mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde iki takımında sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler netleşti. İşte detaylar...

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