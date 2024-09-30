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CANLI | Kayserispor - Beşiktaş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:43 Güncelleme: 30.09.2024 19:56
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CANLI | Kayserispor - Beşiktaş

Süper Lig'in 7. hafta kapanış mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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