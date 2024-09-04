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Beşiktaş yeni transferi Joao Mario'nun lisansını çıkardı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:36 Güncelleme: 04.09.2024 16:45
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Beşiktaş yeni transferi Joao Mario’nun lisansını çıkardı

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'nun lisansını çıkardı. Siyah-beyazlı ekip 31 yaşındaki yıldız ismi Benfica'dan kadrosuna kattı.

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