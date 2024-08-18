Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Yeni kara kartal ilk kez taraftarının karşısında
Beşiktaş ile Bitexen Antalyaspor Süper Lig 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Mehmet Türkmen tarafından yönetilen Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek üst üste iyi sonuçlara imza attı. Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Beşiktaş ligde ikinci galibiyeti hedeflerken transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle stoper ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor. Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor ise sezona Alex de Souza yönetiminde başladı. Akdeniz ekibi ilk maçında ligin yeni takımı Göztepe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal…
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor.
Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı mücadele 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımını sahaya Mert; Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu; Gedson, Al Musrati; Rashica, Rafa Silva, Semih ve İmmobile on biriyle çıkarması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ SEZONA HIZLI BAŞLADI
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Galatasaray karşısında Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Siyah-beyazlılar, bu başarısının üzerine Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor galibiyetiyle başladı.
Samsunspor mücadelesinde yeni transferler İmmobile ve Rafa Silva'nın performansı dikkat çekti.
ANTALYASPOR'DA DİKKATLER BEŞİKTAŞ MAÇINDA
2024-2025 sezonunun ilk maçında Göztepe karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına odaklandı.
Akdeniz ekibi yeni sezonda kadrosunu Moussa Djenepo, Soner Dikmen, Adolfo Gaich, Brain Samudio, Kenan Piric gibi isimlerle güçlendirdi.
Alex de Souza yönetimindeki Antalya ekibi, Beşiktaş karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ TARAFTAR KARŞISINA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı Futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
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