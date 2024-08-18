Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Yeni kara kartal ilk kez taraftarının karşısında

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek üst üste iyi sonuçlara imza attı. Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Beşiktaş ligde ikinci galibiyeti hedeflerken transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle stoper ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor. Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor ise sezona Alex de Souza yönetiminde başladı. Akdeniz ekibi ilk maçında ligin yeni takımı Göztepe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal…