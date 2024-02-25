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İstanbulspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım maçı! Derbi öncesi Kartal zorlu randevu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2024 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
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İstanbulspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım maçı! Derbi öncesi Kartal zorlu randevu

İstanbulspor AS ile Beşiktaş Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan tarafından yönetilen İstanbulspor AS-Beşiktaş maçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Istanbulspor AS-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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