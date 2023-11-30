Beşiktaş-Club Brugge maçı | Kartal 3 puan için sahada Çalımbay'dan flaş 11 kararı
Beşiktaş ile Club Brugge UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. David Smajc tarafından yönetilen Beşiktaş-Club Brugge maçı, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş-Club Brugge maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitiren Beşiktaş, grubunun 5. maçında Club Brugge'ü ağırlıyor.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.
Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.
İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar.
Club Brugge'un ilk 11'i: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.
Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.
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