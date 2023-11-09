Canlı I Beşiktaş-Bodo Glimt (CANLI ANLATIM) Kara Kartal galibiyet peşinde...

ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR



Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.



Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.