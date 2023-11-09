Canlı I Beşiktaş-Bodo Glimt (CANLI ANLATIM) Kara Kartal galibiyet peşinde...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 4.hafta maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırlayacak. Kara Kartal 1 puanla grubun son sırasında bulunurken, Bodo Glimt grupta 2.sırada yer alıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk edecek.
KARTAL'IN HENÜZ GALİBİYETİ YOK
Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.
GRUPTA SON SIRADAYIZ
Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.
ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR
Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.
Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.
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