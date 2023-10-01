CANLI | Konyaspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Konyaspor – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı
Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 3 puan arıyor. Şenol Güneş'inzorlu deplasmanda sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor
Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım haftaya 10 puanla girdi.
Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşıyor.
İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ...
Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, N'Zonzi, Oğulcan, Soner, Guilherme, Oliveira, Moreno
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar
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