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CANLI | Konyaspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Konyaspor – Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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CANLI | Konyaspor – Beşiktaş CANLI ANLATIM Konyaspor – Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 3 puan arıyor. Şenol Güneş'inzorlu deplasmanda sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım haftaya 10 puanla girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ...

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, N'Zonzi, Oğulcan, Soner, Guilherme, Oliveira, Moreno

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar

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