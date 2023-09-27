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CANLI | Adana Demirspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Adana Demirspor – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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CANLI | Adana Demirspor – Beşiktaş CANLI ANLATIM Adana Demirspor – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. İki takımda da önemli eksikler bulunurken, zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta bu akşam Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda başladı.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BİRÇOK EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

Ev sahibinde ise Balotelli, Michut, Zeneli, Cisse, Magomedaliev statü; Ertaç, Stambouli ve Rodrigues de kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Lisansı çıkmayan Boşnak eldiven Karacic'in sözleşmesi de dün feshedildi. ADS kalesini, Süper Lig'de iki maçı bulunan 25 yaşındaki Vedat Karakuş koruyacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER...

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Omar, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar

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