CANLI | Adana Demirspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Adana Demirspor – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı

Ev sahibinde ise Balotelli, Michut, Zeneli, Cisse, Magomedaliev statü; Ertaç, Stambouli ve Rodrigues de kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Lisansı çıkmayan Boşnak eldiven Karacic'in sözleşmesi de dün feshedildi. ADS kalesini, Süper Lig'de iki maçı bulunan 25 yaşındaki Vedat Karakuş koruyacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER...

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Omar, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar