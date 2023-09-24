Canlı | Beşiktaş - Kayserispor (CANLI ANLATIM) Kara Kartal galibiyet peşinde...

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 55. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, bugün Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti. Siyah-Beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.