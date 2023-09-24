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Canlı | Beşiktaş - Kayserispor (CANLI ANLATIM) Kara Kartal galibiyet peşinde...

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Canlı | Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM Kara Kartal galibiyet peşinde...

Trendyol Süper Lig'in  6. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'deki evinde Kayserispor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısındaki aldığı mağlubiyetten sonra ligde yeni bir galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'da Club Brugge ile 88. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor: Bilal, Carole, Ramazan, Arif, Attamah, Ali, Gökhan, Uzodimma, Ackah, Thiam, Mane.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 55. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, bugün Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti. Siyah-Beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

KARA KARTAL AÇIK ARA ÜSTÜN

Kara Kartal, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti. Siyah-Beyazlılar'ın ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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