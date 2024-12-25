Yusuf Sarı’dan İstanbul çıkarması! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı, ara transfer döneminin gözdesi oldu. 3 Büyükler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu.

Rams Başakşehir, Adana Demirspor'la sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, milli futbolcuyla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, turunculacivertliler ile 3.5 yıllık kontrat imzaladı. Yusuf'un, Başakşehir'den 1 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro bonus kazanacağı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU!

Başakşehir ile Adana Demirspor, Yusuf Sarı transferi için 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Sezon başından bu yana Süper Lig'de 13 maça çıkan Yusuf, 1 asistlik performans gösterdi. Adana Demirspor, geride kalan 17 haftada 8 puan toplayabildi ve ligin son sırasında yer aldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Başakşehir'in transferi resmen açıklaması bekleniyor.