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CANLI ANLATIM | Başakşehir-Rapid Wien maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:27 Güncelleme: 02.10.2024 17:34
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CANLI ANLATIM | Başakşehir-Rapid Wien maçı

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i evinde ağırlıyor. Kritik karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken temsilcimiz Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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