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Başakşehir tur peşinde! Başakşehir - St. Patrick's maçı başladı | ahaber.com.tr canlı anlatım

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 18:03 Güncelleme: 28.08.2024 19:08
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Başakşehir tur peşinde! Başakşehir - St. Patrick’s maçı başladı | ahaber.com.tr canlı anlatım

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Başakşehir, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ağırlıyor. 0-0 eşitlikle biten ilk karşılaşma sonrası maç başladı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir evinde St. Patrick's Athletic karşısında tur için sahaya çıkıyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Macar hakem Balazs Berke yönetiyor.

İrlanda'da oynanan ilk maç golsüz tamamlandı. Temsilcimiz maçı kazanması durumunda UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇININ 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Pelkas, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Piatek.
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

St. Patrick's - Başakşehir (22 Ağustos 2024)St. Patrick's - Başakşehir (22 Ağustos 2024)

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI HANGİ KANALDA?
Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

St. Patrick's - Başakşehir (22 Ağustos 2024)St. Patrick's - Başakşehir (22 Ağustos 2024)

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

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