Başakşehir tur peşinde! Başakşehir - St. Patrick’s maçı başladı | ahaber.com.tr canlı anlatım

St. Patrick's - Başakşehir (22 Ağustos 2024)

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.