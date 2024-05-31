MKE Ankaragücü’nde Emre Belözoğlu’yla yollar ayrıldı

KÜME DÜŞME ÜZÜNTÜSÜ YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında da görev alan Belözoğlu, MKE Ankaragücü ile küme düşme üzüntüsü yaşadı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörlüğü görevine sezonun 8. haftasında getirilen Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda başarılı sonuçlar elde edemedi.

Belözoğlu idaresinde Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan MKE Ankaragücü, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla ligde 31 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı.

Ligin ikinci yarısındaki 19 haftada sadece 4 galibiyet elde edip, 19 puan toplayabilen MKE Ankaragücü, 6'ncı kez Süper Lig'e veda etti.