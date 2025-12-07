İzmir'de zirveyi ilgilendiren randevu! Göztepe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi kazanmak isteyen bordo mavililer galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Göztepe ise evinde kazanarak taraftarına bir armağan vermek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
GÖZTEPE: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Miroshi, Bokele, Dennis, Efkan Bekiroğlu, Cherni, Juan, Janderson.
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe,Onuachu
TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Ligde bordo-mavililer 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası aldığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ligde yenilmezliğini 10 maça çıkarmak isteyen Karadeniz ekibi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak zirvedeki iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Sahasında 6 maçtır yenilmeyen ve kalesinde sadece 1 gol gören İzmir temsilcisi de bordo-mavililer karşısında bu unvanını korumayı hedefliyor.
KADRODA 7 EKSİK
Bordo mavililerin Göztepe maçı kafilesinde tedavileri devam eden Savic, Baniya ve Visca ile sarı kart cezalısı Oulai, bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesine yazılmayan Nwakaeme yer almadı.
LİGDE 31. RANDEVU
Göztepe ile Trabzonspor ligde 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İki takım arasındaki 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 44 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 26 gol gördü. Geçtiğimiz yıl oynanan maçlarda İzmir temsilcisi sahasında 2-1 kazanırken Trabzon'daki maç ise 1-1 sona erdi.
İZMİR'DEKİ MAÇLARDA BERABERLİK ÖN PLANDA
Göztepe ile Trabzonspor arasında İzmir'de oynanan maçlarda beraberliğin hakim olduğu görülüyor. İki takım arasında oynanan 15 maçta ev sahibi Göztepe'nin 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 19 golüne İzmir ekibi 15 golle yanıt verdi.
