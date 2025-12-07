İzmir’de zirveyi ilgilendiren randevu! Göztepe-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Trabzonspor bu karşılaşmayı da kazanarak serisini sürdürmek istiyor (DHA)

KADRODA 7 EKSİK

Bordo mavililerin Göztepe maçı kafilesinde tedavileri devam eden Savic, Baniya ve Visca ile sarı kart cezalısı Oulai, bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesine yazılmayan Nwakaeme yer almadı.

LİGDE 31. RANDEVU

Göztepe ile Trabzonspor ligde 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İki takım arasındaki 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 44 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 26 gol gördü. Geçtiğimiz yıl oynanan maçlarda İzmir temsilcisi sahasında 2-1 kazanırken Trabzon'daki maç ise 1-1 sona erdi.



İZMİR'DEKİ MAÇLARDA BERABERLİK ÖN PLANDA

Göztepe ile Trabzonspor arasında İzmir'de oynanan maçlarda beraberliğin hakim olduğu görülüyor. İki takım arasında oynanan 15 maçta ev sahibi Göztepe'nin 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 19 golüne İzmir ekibi 15 golle yanıt verdi.