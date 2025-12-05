Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu! İlk haftada derbi heyecanı

GRUP MAÇLARINDA DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Kupanın son sahibi Galatasaray ile ilk maçta Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor da ilk maçında Alanyaspor ile karşılaşacak.

C Grubu Fikstürü

1. Maçlar (23-24-25 Aralık 2025)

FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİANTEP FK A.Ş.

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR FK

EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ - BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş.

2. Maçlar (13-14-15 Ocak 2026)

BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ

ERZURUMSPOR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GAZİANTEP FK A.Ş. - KOCAELİSPOR

3. Maçlar (2-3-4 Şubat 2026)

FENERBAHÇE A.Ş. - ERZURUMSPOR FK

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş.

EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK A.Ş.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

4. Maçlar (2-3-4 Mart 2026)

GAZİANTEP FK A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş. - KOCAELİSPOR

ERZURUMSPOR FK - EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ

B Grubu Fikstürü

1. Maçlar (23-24-25 Aralık 2025)

SAMSUNSPOR A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR

TÜMOSAN KONYASPOR - HESAP.COM ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - SİPAY BODRUM FK

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.

2. Maçlar (13-14-15 Ocak 2026)

ALİAĞA FUTBOL A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.

İKAS EYÜPSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

SİPAY BODRUM FK - TÜMOSAN KONYASPOR

HESAP.COM ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

3. Maçlar (2-3-4 Şubat 2026)

SAMSUNSPOR A.Ş. - SİPAY BODRUM FK

TÜMOSAN KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - HESAP.COM ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - İKAS EYÜPSPOR

4. Maçlar (2-3-4 Mart 2026)

HESAP.COM ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR A.Ş.

İKAS EYÜPSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR

ALİAĞA FUTBOL A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

SİPAY BODRUM FK - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

İLK MAÇLAR O TARİHTE

Gruplardaki ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta oynanacak.

İşte organizasyonda yer alacak takımların listesi…

1. TORBA

-Galatasaray

-Fenerbahçe

-Samsunspor

-Beşiktaş

-Başakşehir

-Eyüpspor

2. TORBA

-Trabzonspor

-Rizespor

-Konyaspor

-Alanyaspor

-Gaziantep FK

-Antalyaspor

3. TORBA

-Kocaelispor

-Gençlerbirliği

-Karagümrük

-Bodrumspor

-İstanbulspor

-Erzurumspor

4. TORBA

-Boluspor

-Iğdır FK

-Keçiörengücü

-Beyoğlu Yeniçarşı FK

-Fethiyespor

-Aliağa FK

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Statü bilgisi: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Grup statüsü: Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.