Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! İlk haftada derbi heyecanı
Turkuvaz Medya Grubu’nun yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması resmen şekillendi. Yeni formatla start alacak organizasyonda ilk haftanın en dikkat çekici karşılaşması Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi olacak. Türkiye Kupası’nda oluşan gruplar ve oynanacak maçların programı şöyle…
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden çekişmeli maçların ardından eleme turları tamamlandı ve sıra grup eşleşmelerine geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, kupada grupları belirleyecek kura hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 5 Aralık 2025 Cuma saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılıyor.
İşte gruplar:
A Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor
B Grubu: Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrumspor, Iğdır FK, Aliağa FK
C Grubu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı FK
GRUP MAÇLARINDA DERBİ HEYECANI
Fenerbahçe ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Kupanın son sahibi Galatasaray ile ilk maçta Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor da ilk maçında Alanyaspor ile karşılaşacak.
C Grubu Fikstürü
1. Maçlar (23-24-25 Aralık 2025)
FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİANTEP FK A.Ş.
KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR FK
EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ - BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş.
2. Maçlar (13-14-15 Ocak 2026)
BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ
ERZURUMSPOR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GAZİANTEP FK A.Ş. - KOCAELİSPOR
3. Maçlar (2-3-4 Şubat 2026)
FENERBAHÇE A.Ş. - ERZURUMSPOR FK
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş.
EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK A.Ş.
KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
4. Maçlar (2-3-4 Mart 2026)
GAZİANTEP FK A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş. - KOCAELİSPOR
ERZURUMSPOR FK - EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ
B Grubu Fikstürü
1. Maçlar (23-24-25 Aralık 2025)
SAMSUNSPOR A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR
TÜMOSAN KONYASPOR - HESAP.COM ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - SİPAY BODRUM FK
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
2. Maçlar (13-14-15 Ocak 2026)
ALİAĞA FUTBOL A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.
İKAS EYÜPSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
SİPAY BODRUM FK - TÜMOSAN KONYASPOR
HESAP.COM ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
3. Maçlar (2-3-4 Şubat 2026)
SAMSUNSPOR A.Ş. - SİPAY BODRUM FK
TÜMOSAN KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - HESAP.COM ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - İKAS EYÜPSPOR
4. Maçlar (2-3-4 Mart 2026)
HESAP.COM ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR A.Ş.
İKAS EYÜPSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR
ALİAĞA FUTBOL A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
SİPAY BODRUM FK - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
İLK MAÇLAR O TARİHTE
Gruplardaki ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta oynanacak.
İşte organizasyonda yer alacak takımların listesi…
1. TORBA
-Galatasaray
-Fenerbahçe
-Samsunspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Eyüpspor
2. TORBA
-Trabzonspor
-Rizespor
-Konyaspor
-Alanyaspor
-Gaziantep FK
-Antalyaspor
3. TORBA
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Karagümrük
-Bodrumspor
-İstanbulspor
-Erzurumspor
4. TORBA
-Boluspor
-Iğdır FK
-Keçiörengücü
-Beyoğlu Yeniçarşı FK
-Fethiyespor
-Aliağa FK
YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Statü bilgisi: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Grup statüsü: Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?
- ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava ters köşe yapacak: 10 kente kar yağacak! 6 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı
- "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?
- Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?
- Saray sofralarından şiir dizelerine: Türk kahvesinin gizli kalmış hikayesi
- Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?
- Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükûmet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?
- Türkiye'nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM'ye üye 193 ülke arasında 8'den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?