CANLI | Yalova FK - Gaziantep FK | ZTK'da 4. eleme turu heyecanı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 13:48 Güncelleme: 04.12.2025 13:49
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 SK ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Yalova FK 77 SK ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getiriyor. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep FK, sergilediği etkili oyunla dikkat çekerken, kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu Yalova deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.