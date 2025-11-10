Türk futbolunda bahis depremi! TFF açıkladı: 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz haftalarda birçok hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmişti. Yapılan son açıklamayla, adı bahis skandalına karışan futbolcular da belli oldu. Öte yandan TFF, acil olarak olağanüstü toplantı kararı aldı. İşte detaylar...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da olduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.
Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.
TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.
Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. "
TFF'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI
Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bahis soruşturmasına dahil olan futbolcular hakkında olağanüstü toplanma kararı aldı.
TFF Yönetim Kurulu, yarın saat 17.00'de bahis oynayan futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.
TFF'nin, bahis oynayan futbolcuların isimlerini açıklamasının ve olağanüstü toplantı kararı almasının ardından A Haber ekranlarına bağlanan spor yorumcusu Haldun Domaç, federasyonun "Temiz Eller Operasyonu"nu başlattığını belirterek, "Toplamda binin üzerinde futbolcunun ismi geçiyor. Eğer bu oyuncular kendi maçlarına bahis oynadıysa, konu artık şike boyutuna ulaşır." dedi.
Spor yorumcusu Domaç'ın açıklamaları şöyle:
"Federasyonun "Temiz Eller" operasyonu başlattığı zaten biliniyor. Süreç önce hakemlerle başladı, ardından yöneticilere ve şimdi de futbolculara kadar uzandı. Toplamda 1024 futbolcu ve 27 Süper Lig oyuncusundan bahsediyoruz. Burada en kritik nokta, bu futbolcuların kendi maçlarına bahis oynayıp oynamadıkları. Eğer kendi maçlarına bahis yaptılarsa, bu durum şikeye giden bir sürecin başlangıcı demektir.
Bazı isimlere baktığımızda, Trabzonspor'dan genç oyuncular Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu ya da Beşiktaş'tan uzun süredir forma giymeyen Necip gibi futbolcular var. Bu isimler belki keyfi olarak bahis oynamış olabilir, ama eğer kendi maçlarını manipüle etmeye dönük bir amaçla hareket ettilerse, tablo çok daha ağırlaşır. Bu noktada açıklamaların derinleşmesine ihtiyaç var. Herkes için masumiyet karinesi geçerlidir, ancak manipülasyon tespit edilirse işin rengi değişir.
Bir hakemin 18 bin kez bahis oynadığı iddia ediliyor. Bu, "eğlencesine" yapılmış bir şey olamaz. Burada kritik olan, hakem veya futbolcuların bir yönlendirmeyle "şunu yap, bunu oyna, maçı şöyle bitir" gibi manipülatif bir sürece dâhil edilip edilmedikleridir. Bu konular Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve MASAK raporlarıyla netleşecektir. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, bu durum Türk futbolu açısından son derece dramatik sonuçlar doğurabilir.
Federasyonun elinde ciddi belgeler olduğu anlaşılıyor. Çünkü konu yalnızca alt liglerle sınırlı değil; milli takım oyuncularına kadar uzanan bir süreçten söz ediyoruz. Bu da geniş kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünün göstergesi. "Tedbirli" ifadesi ise önemli; bu, suçları kesinleşene kadar oyuncuların müsabakalardan men edilmesi anlamına geliyor. Yani süreç resmen başlamış durumda.
Uluslararası boyutta ise, FIFA ve UEFA bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye, futbolu kendi içinde yönetse de bu kuruluşlara bağlı bir yapının parçası. Ancak şunu belirtmek gerekir: FIFA ve UEFA genellikle "kendi iç temizliğini yapan ülkeye" olumsuz yaptırım uygulamaz. Yani Türkiye'nin kendi içinde bu süreci yönetmesi, uluslararası prestij açısından da önemli bir adım olacaktır.
Geriye dönük yaptırım konusuna gelirsek; şu an için böyle bir durum beklenmiyor. Çünkü her sezon sonunda federasyon ligleri resmen tescil eder. Ancak soruşturma sonucunda maçların manipüle edildiği, kulüplerin haklarının zedelendiği tespit edilirse, o zaman kulüpler hukuki yollara başvurabilir. Bu durumda UEFA ve Tahkim süreçleri devreye girebilir.
Süper Lig'e uzanması durumunda mesele çok daha ciddi hale gelir. Çünkü Süper Lig, Avrupa'ya açılan kapıdır ve burada yaşanacak bir kriz Türk futbolunun prestijine büyük zarar verir. İlk incelemelere bakıldığında, bazı Süper Lig oyuncularının bu işi "eğlence" olarak gördüğü anlaşılıyor. Ancak alt liglere inildikçe durumun daha ciddi bir hâl aldığı görülüyor.
Asıl tehlike, bu olayın şikeye evrilmesidir. Eğer şike boyutuna ulaşırsa, hem liglerin güvenilirliği hem de kulüplerin itibarı açısından çok büyük bir yara alınacaktır. Yine de geriye dönük işlem yapmak kolay değildir; bunun için çok güçlü delillerin ortaya konması gerekir."
İŞTE SÜPER LİG'DE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULARIN TAM LİSTESİ
ERSİN DESTANOĞLU - BEŞİKTAŞ A.Ş.
NECİP UYSAL - BEŞİKTAŞ A.Ş.
İZZET ÇELİK - CORENDON ALANYASPOR
ENES KESKİN - CORENDON ALANYASPOR
YUSUF ÖZDEMİR - CORENDON ALANYASPOR
BEDİRHAN ÖZYURT - CORENDON ALANYASPOR
EFE DOĞAN - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FURKAN ORAK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
METEHAN BALTACI - GALATASARAY A.Ş.
EVREN EREN ELMALI - GALATASARAY A.Ş.
MUHAMMET TAHA GÜNEŞ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
NAZIM SANGARE - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İZZET FURKAN MALAK - GÖZTEPE A.Ş.
UĞUR KAAN YILDIZ - GÖZTEPE A.Ş.
KEREM KAYAARASI - HESAP.COM ANTALYASPOR
MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ - İKAS EYÜPSPOR
EGE ALBAYRAK - KASIMPAŞA A.Ş.
ALİ EMRE YANAR - KASIMPAŞA A.Ş.
FURKAN BEKLEVİÇ - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
KEREM YUSUF SİRKECİ - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
CELİL YÜKSEL - SAMSUNSPOR A.Ş.
BORAN BAŞKAN - TRABZONSPOR A.Ş.
SALİH MALKOÇOĞLU - TRABZONSPOR A.Ş.
ADİL DEMİRBAĞ - TÜMOSAN KONYASPOR
ALASSANE NDAO - TÜMOSAN KONYASPOR
BERKAN ASLAN - ZECORNER KAYSERİSPOR
ABDULSAMET BURAK - ZECORNER KAYSERİSPOR
ALİ FİDAN - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
YÜCEL GÜROL - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
BARIŞ TİMUR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
HASAN AKSU - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
ALPEREN SELVİ - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
OKTAY AYDIN - AMED SPORTİF FAALİYETLER
UĞUR ADEM GEZER - AMED SPORTİF FAALİYETLER
ARDA KEMAL GÜLMEZ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
BARTU KAYA - AMED SPORTİF FAALİYETLER
ALBERK KOÇ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
HASAN HÜSEYİN AKINAY - ARCA ÇORUM FK
ATAKAN CANGÖZ - ARCA ÇORUM FK
ÜZEYİR ERGÜN - ARCA ÇORUM FK
EREN KARADAĞ - ARCA ÇORUM FK
KADİR SEVEN - ARCA ÇORUM FK
ARDA HİLMİ ŞENGÜL - ARCA ÇORUM FK
CENGİZ DEMİR - ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.
SELİMCAN TEMEL - ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.
EMİRCAN ÇİÇEK - ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
YUSUF ERATA - ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
BATUHAN İŞEN - ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
HAKAN YEŞİL - ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
TOLGA KALENDER - BANDIRMASPOR
ENSAR BİLİR - BOLUSPOR
TEMEL ÇAKMAK - BOLUSPOR
MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI - BOLUSPOR
İSMAİL KALBURCU - BOLUSPOR
ABDULSAMET KIRIM - BOLUSPOR
ORKUN ÖZDEMİR - BOLUSPOR
ABDURRAHMAN ÜRESİN - BOLUSPOR
EMİRHAN BALARISI - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
EMRE KAPLAN - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
YUSUF SAİTOĞLU - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
ALPER BURAK DUMAN - EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
BERKAN MAHMUT KESKİN - EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
MURAT CEM AKPINAR - ERZURUMSPOR FK
CENGİZHAN BAYRAK - ERZURUMSPOR FK
MERT ÖNAL - ERZURUMSPOR FK
MUHAMMED FURKAN ÖZHAN - ERZURUMSPOR FK
İLKAN SEVER - ERZURUMSPOR FK
HÜSAMETTİN YENER - ERZURUMSPOR FK
OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN - ESENLER EROKSPOR
YUNUS EMRE GEDİK - ESENLER EROKSPOR
ENES İŞİK - ESENLER EROKSPOR
MUHAMMED ARDA KAHVECİ - ESENLER EROKSPOR
MUHAMMED BİRKAN TETİK - ESENLER EROKSPOR
FARUK CAN GENÇ - İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
MUSTAFA TAŞDEMİR - İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
ABDULLAH DIJLAN AYDIN - İSTANBULSPOR A.Ş.
KEREM KABADAYI - İSTANBULSPOR A.Ş.
YUSUF ALİ ÖZER - İSTANBULSPOR A.Ş.
ENVER AZMİ SARIALİOĞLU - İSTANBULSPOR A.Ş.
FATİH TULTAK - İSTANBULSPOR A.Ş.
ALİ ŞAHİN YILMAZ - İSTANBULSPOR A.Ş.
BARTU GÖÇMEN - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
FIRAT İNAL - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
SAMET KARABATAK - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
KADİR KAAN YURDAKUL - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
MEHMET ALBAYRAK - ÖZBELSAN SİVASSPOR
AHMET ABDULLAH ÇAKMAK - ÖZBELSAN SİVASSPOR
MERT ÇELİK - ÖZBELSAN SİVASSPOR
ÇAĞLAYAN MENDERES - ÖZBELSAN SİVASSPOR
ALİ ŞAŞAL VURAL - ÖZBELSAN SİVASSPOR
ABDURRAHMAN BAYRAM - SAKARYASPOR A.Ş.
ÖMER BERİŞ - SAKARYASPOR A.Ş.
YUNUS EMRE TEKOĞUL - SAKARYASPOR A.Ş.
ARDA TÜRKEN - SAKARYASPOR A.Ş.
BURAK ASAN - SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
ERHAN ÇELENK - SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
SELİM DİLLİ - SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
MESUT CAN TUNALI - SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
ALİ AYTEMUR - SİPAY BODRUM FK
BERŞAN YAVUZAY - SİPAY BODRUM FK
ENGİN KADİR GICIR - SMS GRUP SARIYERSPOR
AHMET EMİN KESKİN - SMS GRUP SARIYERSPOR
EDİS KÖKSALDI - SMS GRUP SARIYERSPOR
MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI - SMS GRUP SARIYERSPOR
BURAK BİLGEN - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
HASAN ÇELİK - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
YİĞİT DEMİR - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
OKAN DERİCİ - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
ÖMER ÖNDER - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
FATİH ÖZKAN - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
FURKAN ÖZYAPI - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
BİRHAN VATANSEVER - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
MURAT AKŞİT - AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
AYDIN BAĞ - AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
SADIK BAŞ - AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
SERDAR CANSU - AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
İBRAHİM HAS - AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
KEREM KAYA - AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
ERAY AKAR - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
KUBİLAY ANTEPLİOĞLU - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
HAKAN DEMİR - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
KADİR KURT - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
SERGEN PİÇİNCİOL - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
MUAMMER SARIKAYA - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
MEHMET UYSAL - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
İBRAHİM YILMAZ - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
İZLEM ANIL BALAKKIZ - ALTINORDU
UĞUR ÇETİNKAYA - ALTINORDU
TUGAY GÜNER - ALTINORDU
HASAN BERAT KAYALI - ALTINORDU
UMUT KESECİ - ALTINORDU
MUSTAFA KOCABAŞ - ALTINORDU
ARİF ŞİMŞİR - ALTINORDU
MUHAMMED ALİ ÇAĞLAR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
SALİH EMİN SEBETCİ - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
TAN YAVRU - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
ERCAN YAZICI - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
BURAK YILDIZ - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
SABİT HAKAN YILMAZ - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
MERT AKTAŞ - ANKARA DEMİRSPOR
TOLUNAY ARTUÇ - ANKARA DEMİRSPOR
MEHMET ASLANBOĞA - ANKARA DEMİRSPOR
FURKAN IŞIKDEMİR - ANKARA DEMİRSPOR
GÖKHAN KURUMUŞ - ANKARA DEMİRSPOR
HURŞİT TAŞCI - ANKARA DEMİRSPOR
ORKUN USTAOĞLU - ANKARA DEMİRSPOR
ERKAN BİLİCİTÜRK - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
KEREM ÇAPAN - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
CEREM TALHA DİNÇER - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
ARDA HACISALİHOĞLU - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
HÜSEYİN İKİZ - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
SİRAC SUSANCAK - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
BERKAN BURAK TURAN - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
ATALAY YILDIRIM - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
FEYYAZ BELEN - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
MERT ÇAPAR - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
OKAN EKEN - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
BURAK SEFA KAVRAZ - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
EVREN KORKMAZ - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
ALAETTİN BATUHAN TUR - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
İLYAS KUBİLAY YAVUZ - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
FURKAN AKSOY - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
ANIL CAN BOZKUŞ - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
VOLKAN MERT KORKMAZ - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
BERAT KÖŞKER - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
MUHAMMET EMİN MERİÇ - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
OĞUZHAN ONAY - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
YUSUF BARAN ÖNER - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
SEYFİ BORAN ÖZKAN - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
EGE TÜRKERİ - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
YUSUF BERAT ZAMUR - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
BARTU ALBAY - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
MURAT ARDA AYHAN - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
FATİH BEKTAŞ - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
BAHATTİN BERKE DEMİRCAN - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
GÖKTAN IŞILAK - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
BEYTULLAH BUĞRA İPEK - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
MUSTAFA BERK ÖZKÖROĞLU - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
MEHMET SOYARSLAN - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
BUĞRA AKÇAGÜN - BUCASPOR 1928
ŞERİF DOĞAN - BUCASPOR 1928
AYBARS GÖK - BUCASPOR 1928
UMUT HEPDEMİRGİL - BUCASPOR 1928
MUZAFFER BUĞRA HOTUR - BUCASPOR 1928
ALİ EMİR PERVANLAR - BUCASPOR 1928
HASANCAN YILDIZ - BUCASPOR 1928
MELİH ALCU - 12 BİNGÖL SPOR
BERKAY ARI - 12 BİNGÖL SPOR
BERKCAN AYTAÇ - 12 BİNGÖL SPOR
MİRAÇ BOLLUK - 12 BİNGÖL SPOR
MUHAMMED BURAK ÇELİK - 12 BİNGÖL SPOR
MEHMET ÇETİN - 12 BİNGÖL SPOR
UMUT DİLEK - 12 BİNGÖL SPOR
BATUHAN KARA - 12 BİNGÖL SPOR
MAHSUM KARTAL - 12 BİNGÖL SPOR
YİĞİT KÖSE - 12 BİNGÖL SPOR
FARUK ÖCAL - 12 BİNGÖL SPOR
HALİL İBRAHİM SEVİNÇ - 12 BİNGÖL SPOR
MUHAMMET CAN TUNCER - 12 BİNGÖL SPOR
RUHİ YILDIZ - 12 BİNGÖL SPOR
EMİRHAN ZAMAN - 12 BİNGÖL SPOR
HASAN ALİ ADIGÜZEL - 1926 BULANCAKSPOR
ARDA AKGÜL - 1926 BULANCAKSPOR
HAMİT BAYRAKTAR - 1926 BULANCAKSPOR
SERHAT EMİRLER - 1926 BULANCAKSPOR
ATABERK GÖK - 1926 BULANCAKSPOR
YUNUS EMRE KOBYA - 1926 BULANCAKSPOR
NURETTİN KÜÇÜKDENİZ - 1926 BULANCAKSPOR
SONER ÖZDEMİR - 1926 BULANCAKSPOR
MEHMET ABLAY - 52 ORDUSPOR FK
YILMAZ BASRAVİ - 52 ORDUSPOR FK
HASAN EKİCİ - 52 ORDUSPOR FK
EGEBERK GABEL - 52 ORDUSPOR FK
İSMAİL GÜNER - 52 ORDUSPOR FK
ERAY KOTAN - 52 ORDUSPOR FK
MUSTAFA KÖROĞLU - 52 ORDUSPOR FK
YUNUS EMRE KÖSE - 52 ORDUSPOR FK
ENES NALBANTOĞLU - 52 ORDUSPOR FK
YUSUF MERT TUNÇ - 52 ORDUSPOR FK
ENES YETİM - 52 ORDUSPOR FK
ÇAĞDAŞ ARSLAN - AFYONSPOR KULÜBÜ
EMRE DAYAN - AFYONSPOR KULÜBÜ
BATUHAN GÜNSEL - AFYONSPOR KULÜBÜ
HÜSEYİN ŞAHİN - AFYONSPOR KULÜBÜ
YUSUF AKDENİZ - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
YUSUF İSLAM ATAY - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
EMİR AYDIN - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
VEDAT BÖYÜKGÜL - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
TAYFUN ÇULHA - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
ÜZEYİR KAYA - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
MUHAMMET FURKAN KILIÇ - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
ÖMER OK - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
HİVAN ÖZKURT - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
EMRE ÖZSARI - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
EMİRCAN SÖNMEZ - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCİ - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
ERTUĞRUL USTA - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
KEREM YAŞA - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
EMRE YAŞAR - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
EMİRHAN ALPEREN YILMAZ - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
SEDAT YILMAZ - AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
ABDULKADİR AKYÜZ - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
SAMET AYDIN - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
MUHAMMED ALİ BABUŞCU - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
İSMAİL ÇARKACI - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ALPER DEMİR - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
UĞURCAN İKİKARDEŞ - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
EYÜP OSKAN - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ALİ BERKE TİMURCİOĞLU - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
HASAN YURTSEVEN - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
CANER BAYCAN - ALTAY
ONUR EFE - ALTAY
İSA TOYGAR EKİNCİ - ALTAY
ALİ KIZILKUYU - ALTAY
ULAŞ HASAN ÖZÇELİK - ALTAY
OKTAY ÖZDEDE - ALTAY
OZAN EVRİM ÖZENÇ - ALTAY
MURAT ULUÇ - ALTAY
MEHMET ALBAYRAK - AMASYASPOR FK
YUSUF BOZKURT - AMASYASPOR FK
ENVER ARDA CIRIKCI - AMASYASPOR FK
ÖMER FARUK ERMEÇ - AMASYASPOR FK
KEREM HAYTA - AMASYASPOR FK
HALİTCAN HİCİN - AMASYASPOR FK
HALİL İBRAHİM EFE KAZAN - AMASYASPOR FK
ARDA KESER - AMASYASPOR FK
CENK KUŞKU - AMASYASPOR FK
MUHAMMED SARIKAYA - AMASYASPOR FK
İSMAİL TÜRKOĞLU - AMASYASPOR FK
BURAK AYDIN - ARTVİN HOPASPOR
DURMUŞ CAN EFE ÇAKMAK - ARTVİN HOPASPOR
ÖMER ALİ DANIŞMAZ - ARTVİN HOPASPOR
EMİRHAN DEMİR - ARTVİN HOPASPOR
GÖKBERK EFE - ARTVİN HOPASPOR
ALPEREN GÜNDOĞDU - ARTVİN HOPASPOR
MUHAMMET MERT KARACA - ARTVİN HOPASPOR
HALİL KARATAŞ - ARTVİN HOPASPOR
ERTUĞRUL KIRAÇ - ARTVİN HOPASPOR
DEVRİM DENİZ KUTANİS - ARTVİN HOPASPOR
ÇAYAN POSHOROĞLU - ARTVİN HOPASPOR
ERCAN ŞİRİN - ARTVİN HOPASPOR
OĞUZHAN YEŞİLYURT - ARTVİN HOPASPOR
YUSUF AKLAN - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
KADİR BAKIRTAŞ - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
RECEP BALİ - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
BURAK BAŞKAYA - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
EMİRHAN KORKMAZ - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
İSHAK KURT - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
BURAK ÖZDUMAN - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
ATAKAN YILMAZ - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
ALİ ALİ - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
ABDÜLKADİR ÇELİK - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
ADNAN DEMİR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
POLAT GÜREN - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
BAHA KISACIK - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
UFUK ÖZCAN - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
MURAT ŞEVİK - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
YAVUZ SELİM TAŞER - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
KAAN ÜN - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
SEYMEN SALİH ADALI - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
MUHAMMED BALTACI - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
YILMAZ COŞKUNÇAY - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
BERKAY ÇAKIR - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
YASİN DAVUŞ - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
BERAT DEĞİRMENCİ - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
ALİ ERKİN - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
METEHAN GÖREL - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
YUNUS EMRE KEFELİ - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
AHMET KELEŞ - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
NİHAT KOÇ - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
ALPEREN KÖROĞLU - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
TOLGA YAKUT - BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
ALPER AŞKIN - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
ARDA BİLMEZ - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
FATİH DEMİRLEK - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
ARDA KIRGIL - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
EMİRCAN KOKU - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
DURSUN BATUHAN KURU - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
EMİRHAN ÜNLÜ - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
METİN YÜKSEL - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
ALİ KABAHASANOĞLU - BULVARSPOR
ERKİN KOCAKAHYA - BULVARSPOR
YAVUZ ABBAS KURT - BULVARSPOR
ENES ERSOY ÖZTÜRK - BULVARSPOR
YAĞIZ ÇAĞRI SAMANCI - BULVARSPOR
YUSUF ATASOY - BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
RIFAT BAYHAN - BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
MERT ILIMAN - BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
İSMAİL KORKMAZ - BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
GÜNEY SAĞIR - BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
FURKAN SAKI - BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
ENES SANCAR ŞAHİN - BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
BURAK BÜYÜKKAYA - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
EBU SIDDIK ÇELİK - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
MEHMET CAN GÜLERER - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
ALİ MERT IŞIK - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
EFE KARAOĞLU - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
ERDAL KAYA - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
HAKAN ÖZTÜRK - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
SADIK SUSMAZ - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
AHMET YAVİLİOĞLU - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
HÜSEYİN AYAN - ÇORLU SPOR 1947
ANIL BATIN AYDIN - ÇORLU SPOR 1947
ADAR AYGÜR - ÇORLU SPOR 1947
ALPEREN DOĞAN - ÇORLU SPOR 1947
OGÜN ER - ÇORLU SPOR 1947
ENES EREN - ÇORLU SPOR 1947
BURAK KARAPINAR - ÇORLU SPOR 1947
EMRE SARIKAYA - ÇORLU SPOR 1947
ERKAN SÜER - ÇORLU SPOR 1947
VOLKAN ULUĞ - ÇORLU SPOR 1947
SİNAN BAKİ USLUER - ÇORLU SPOR 1947
BURAK AKTAN - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
TALHA AYDEMİR - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
ARDA FURKAN CİRİT - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
CİHANGİR ÇAĞLIYAN - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
MEHMET DEVECİ - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
MİKAİL EFE KARTAL - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
ALİHAN VURAL - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
MEHMET BERKE YANMAZ - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
MAHSUM ARSLAN - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
EMİRCAN ATAŞ - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
BURAK BOZBEY - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
SELMAN ÇİFTKANATLI - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
FURKAN DEMİR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
EMRE DEMİROĞLU - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
ATAKAN GÜNDÜZ - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
MUHAMMED SAMED KARAKOÇ - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
UMUTCAN KIRBOĞA - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
YUSUF MUTLU - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
SÜLEYMAN OKÇU - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
ALİ FIRAT OKUR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
MEHMETCAN ORHAN - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
ALTAN POLAT - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
İLKER SAYAN - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
BERKAY SEZER - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
DOĞUKAN TAŞ - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
MUSTAFA EMRE YALÇINKAYA - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
CEVATCAN EKİNCİ - EDİRNESPOR
CAN ALP FİDANOĞLU - EDİRNESPOR
AHMET YAĞIZ GENÇTÜRK - EDİRNESPOR
GÖRKEM CAN GÜNER - EDİRNESPOR
SEZER KAHRAMAN - EDİRNESPOR
FURKAN KARA - EDİRNESPOR
DENİZ KODAL - EDİRNESPOR
AHMET EFE ŞİMŞEK - EDİRNESPOR
ÖMER FARUK YAYLACI - EDİRNESPOR
EFE YÜCEER - EDİRNESPOR
MUSTAFA AKÖZ - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ALİHAN BEL - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
DENİZHAN BERBER - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
MUSA BULUT - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
YUSUF ALİ ÇAKIR - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
EFE MUSTAFA ÇİFTÇİMAN - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ABBAS DEMİR - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
MUHAMMED EMİN ERGİN - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
EFEHAN KAPTAN - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ORHAN KURŞUN - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
EMİRHAN TAVUKÇU - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
HASAN TÜRKYILMAZ - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
GÜNEY YILMAZ - EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
TUĞAY ADAMCIL - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
BURAK EFE ARSLAN - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ETHEM BALCI - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ZİYAHAN ERBAŞI - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
GÜNEY GENÇEL - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
İSMAİL KARAKAŞ - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
EREN KAYA - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ALİ KILIÇ - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
MEHMET TOSUN - ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
MUSTAFA ACAR - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
RIDVAN COŞKUN - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
MUZAFFER CEM KABLAN - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
ABDULLAH KAAN KARACA - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
MEHMET TURAN KARAMAHMUT - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
FATİH MANKIR - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
ANIL ÖZÇELİK - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
ABDULLAH ŞAHİN - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
MUHAMMET ENES ŞEBELEK - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
CİHAN ŞENTÜRK - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
BURAK TEMİR - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
ARDA OKUMUŞ - ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
HASAN ŞEN - ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
SALİH AKÇAY - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
AZAD BARAN - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
BARIŞ BARAN - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
HASAN ÇAVDAR - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
SERHAT DEĞER - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
MURAT ELKATMIŞ - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
TAŞKIN KARTAL - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
HALİL İBRAHİM KAYA - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
NİMET KAYAALP - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
AHMET EREN ÖZCELEP - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
ALİ KEMAL ÖZKAN - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
ATAKAN ŞAHİNTÜRK - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
BAYDUHAN TAŞOVA - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
SARP TENİM - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
İLYAS URAL - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
BATUHAN RECEP ATAY - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
CAN EFE BOZACI - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
ORKUN AHMET DEDEOĞLU - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
MURAT DOKSAL - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
ALİŞAN DURMUŞ - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
TUGAY GÜNDEM - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
TUNAHAN GÜNGÖR - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
İBRAHİM BARAN KAYİKCİ - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
İBRAHİM KOCA - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
ALİ ÖZDEMİR - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
HACI RAMAZAN ÖZKANLI - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
BERAT ŞEHİRLİ - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
FURKAN TÜTÜNCÜ - ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
CAN TALAT TANRIÖVER - KULÜPSÜZ
ÖZGÜR ÖZATA - VEFA SPOR KULÜBÜ
HASAN EREN ÖZER - CUMAYERİ BELEDİYESPOR
MERT AYDIN - UZUNKÖPRÜSPOR KULÜBÜ
OSMAN KEREM AKYOL - ÇANKIRI FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ARDA KUMRU - 1966 EDREMİTSPOR
MAHMUT EMİN KABUL - ARSİN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
OSMAN EROL - TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR
BERK ŞAMDANLI - ÜNYE 1957 SPOR