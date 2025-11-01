Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Ligde 28 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi bordo-mavilileri mağlup ederek zirvedeki farkı açmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi ise deplasmanda galip gelerek rakibine ilk yenilgisini yaşatmak ve puan farkını azaltmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.
İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
LUCAS TORREIRA SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.
Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.
SAHASINDA 31 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
LİGDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada yenilmedi.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.
SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.
Sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden "en az gol yiyen takım" ünvanını aldı.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DUYGUSAL MAÇ
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak.
Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.
Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon avro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.
OKAN BURUK İLE SAHASINDA TRABZONSPOR'A PUAN VERMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettiği maçlarda puan kaybetmedi.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.
GALATASARAY, FATİH TEKKE'YE PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlara karşı puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a ligde 6 kez rakip oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçın hepsini kazanırken, 15 kez fileleri havalandırdı ve sadece 1 gol yedi.
141. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.
LİGDEKİ 105. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 105. kez karşılaşacak.
Ligde daha önce yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.
Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.
İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 52 lig maçında ev sahibi Galatasaray 28, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.
İstanbul'daki 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Galatasaray'ın 74 golüne karşılık, Trabzonspor 58 gol kaydetti.
SON 6 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.
Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu
