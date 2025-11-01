Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray - Trabzonspor maçında görüntü

SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden "en az gol yiyen takım" ünvanını aldı.