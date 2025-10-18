Lider Galatasaray Başakşehir'in konuğu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih | İşte ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi kazanıp kaybetmeme serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'tan sürpriz bir tercih gelirken, iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bu akşam 35. kez karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Icardi
Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.
Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.
SAVUNMADA 2 ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan bu müsabakada yararlanamayacak.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.
LİGDE SON 8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
LİGDE 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.
SEKİZ MAÇTA 20 GOL ATIP, 3 GOL YEDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımlardan biri olarak öne çıktı.
Ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe'nin (2) ardından en iyi savunma yapan ikinci ekip oldu.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
HAFTA İÇİNDE BODO/GLİMT'İ KONUK EDECEK
Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabakasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
Milli maç arasından sonra ilk sınavını turuncu-lacivertliler karşısında deplasmanda verecek sarı-kırmızılı ekip, sonrasında "Devler Ligi"nde sahne alacak.
Şok Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, üçüncü haftada 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabasını kazanarak Bodo/Glimt karşılaşmasına moralli çıkmayı hedefliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un UEFA Şampiyonlar Ligi maçını da düşünerek Başakşehir müsabakasında milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını dinlendirmesi veya az süre vermesi bekleniyor.
LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.
Rebakke Galatasaray'ın 60 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.
BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR
RAMS Başakşehir'in sahasındaki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Ligde iki takım arasında 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 17 maçta sarı-kırmızılılar 9, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada berabere kaldı.
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 27, ev sahibi ekip ise 23 gol attı. İki takım arasında geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçı sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.
SON 6 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP
Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-23 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.
Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-18 sezonunda 5-1, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında da 4-0 yendi.
