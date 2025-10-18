Beşiktaş Gençlerbirliği maçı! Kartal seri peşinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Göktan, Dele Bashiru, Oğulcan, Metehan, Niang



Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.



Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.





BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.





UDUOKHAI KART CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.



Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.





GENÇLERBİRLİĞİ İLE 4 SEZON SONRA KARŞILAŞACAK



Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak.



Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi.



Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi.



Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20. sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.



Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden sonrasında 3 maçlık yenilmezlik serisi (1 galibiyet, 2 beraberlik) yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını İstanbul deplasmanında sürdürmeye çalışacak.



Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, milli ara öncesi ligdeki son maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Kırmızı-siyahlılar, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini 1-0'lık skorla ikas Eyüpspor karşısında elde etti.



Gençlerbirliği'nde kırmızı kart cezalısı Sekou Koita, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Dal Varesanovic'in durumu maç günü belli olacak.



Kırmızı kart cezasını tamamlayan Franco Tongya ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.





KULÜP BAŞKANI DEĞİŞTİ



Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi başkan değişikliği yaşandı. Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa Mehmet Kaya seçildi. Başkent temsilcisi, Mehmet Kaya'nın başkanlığında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 18 Ekim Cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 54 galibiyetine, kırmızı-siyahlılar 9 kez kazanarak yanıt verdi. Taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş, 153 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 64 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.





BEŞİKTAŞ, SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET ALDI



Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 lig maçında 6 kez sahadan galip ayrıldı.



Ligde rakibini söz konusu müsabakalarda 6 kez yenen Beşiktaş, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.



Siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise rakibine mağlup oldu.