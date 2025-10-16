İspanya - Türkiye maçının deplasman tribünü biletleri satış çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakanın misafir takım tribün biletleri satışa çıktı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakanın tüm bilet satış organizasyonu İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından gerçekleştirilecek.



Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin misafir takım tribünü için ev sahibi ülke federasyonu, kendi platformundan satışa başladı.



Türk futbolseverler, müsabaka biletlerini Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki link üzerinden özel bir erişim koduyla alabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN