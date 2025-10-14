Türkiye-Gürcistan maçı! Montella’dan flaş ilk 11 kararı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde Gürcistan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Grubunda Gürcistan ile oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında da kazanıp puanını 9'a yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.



Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'İ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz



Gürcistan: Mamardasvhili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteisvili, Kochorashvili, Mekvabishili, Kvaratskhelia, Mikautadze

MÜCADELEYİ RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

E GRUBU'NDA SON DURUM

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.



Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.



Grubun diğer maçında bu akşam aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

İRFAN CAN KAHVECİ KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek.



Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.



Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

GRUP LİDERLERİ DİREKT DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.