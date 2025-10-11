CANLI I Bulgaristan-Türkiye I Dünya kupası elemeleri
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. İlk iki maçından 3 puan çıkaran Milliler, kritik müsabakada galibiyet hedefliyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, E Grubu'ndaki maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerken, İspanya'ya ise evinde 6-0 mağlup olmuştu. Bulgaristan ise Gürcistan ve İspanya'ya 3-0'lık skorlarla yenilmişti. Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak. İşte maça dair son gelişmeler...
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Kerem.
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev
MONTELLA'DAN MİLLİ MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ
Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan-Türkiye maçına dakikalar kala açıklama yaptı. Montella, yapılacak olan maçın Dünya Kupası yolunda çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim zamanımızda top oynarken şarkı dinlemek yasaktı ancak bu şarkılar bizi gaza getiriyor." dedi.
Montella'nın maç esnasında şarkı çıkışı dikkat çekerken, "Bizim zamanımızda top oynarken şarkı dinlemek yasaktı ancak bu şarkılar bizi gaza getiriyor." ifadelerini kullandı. Montella, "Çok önemli bir maç. Hazır olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz.
"GÖNLÜMÜZ ÇOK RAHAT"
Herkes son derece iyi bir şekilde çalışıyor. Gönlümüz çok rahat bu değişikleri yaptığımız zaman Eren'in performans yükselişi var. Çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Ferdi devamlı oynamaya başladı. Zeki de o şekilde ve iyi performanslar gösterdi. Mert son zamanlarda daha az oynadı belki ama bu bizi hiçbir şekilde endişelendirmiyor.
Kim girerse girsin, kim başlarsa başlarsın gönlümüz çok rahat bir şekilde yapıyoruz kadrolarımızı. 4 tane kanat oyuncumuz var. Oğuz konusunda da kim oynarsa oynasın şüphemiz yok iyi performans vereceğinden." dedi.
PORTEKİZLİ HAKEM
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.
E GRUBU PUAN DURUMU
Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.
BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.
BULGARİSTAN'DA DIMITROV DÖNEMİ
Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak. Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.
2026 DÜNYA KUPASI YOLU
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FORMULA 1 TAKVİM: Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta?
- Daha fazla tüketin! Bilim açıkladı: Demans riskini %49 azaltan o vitaminin sırrı
- Zeka testi: Şahin gözlüler bile başarısız oldu! 4 tırtılı 24 saniyede görebilecek misiniz?
- Güzellik rutininin gizli kahramanı: Hindistan cevizini hangi alanlarda kullanmalısınız?
- TARIM KREDİ 10-12 EKİM KATALOG | Fırsat dolu Hafta Sonu indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 419 TL, 16’lı kağıt havlu 169 TL…
- Kişilik testi: Kibrit mi penguen mi? Bu görselde ilk gördüğün şey ruh halini anlatıyor
- Sıfır eforla gelen tehlike: Dünyanın en kolay işi, sağlığınızın en büyük düşmanı çıktı
- Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor? Güller ve Günahlar konusu ne, oyuncuları kim?
- Kahvaltıda yumurta kuralı: Gerçekten istediğiniz kadar yiyebilir misiniz?
- Sabah çene ağrısıyla uyananlar dikkat: Nedeni bu olabilir! Uyku bruksizmi nedir, nasıl geçer?
- 11 Ekim ne günü: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? En güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları
- 11-12 EKİM ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Hafta sonu sınav var mı, ne sınav var, saat kaçta?