Bulgaristan-Türkiye maçı! A Milli Takım’ın hedefi mutlak 3 puan

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, E Grubu'ndaki maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerken, İspanya'ya ise evinde 6-0 mağlup olmuştu. Bulgaristan ise Gürcistan ve İspanya'ya 3-0'lık skorlarla yenilmişti. Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Maça dair son gelişmeler...

PORTEKİZLİ HAKEM

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.