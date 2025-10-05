05 Ekim 2025, Pazar
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de Ederson sakatlandı!

Fenerbahçe'de Ederson sakatlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.10.2025 19:21
ABONE OL
Fenerbahçe’de Ederson sakatlandı!

Fenerbahçe'de arka adalesinde kanama tespit edilen kaleci Ederson, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de arka adalesinde kanama tespit edilen kaleci Ederson, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı kalecinin dünkü antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Profesyonel oyuncularımızdan Ederson'un yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de Ederson sakatlandı! Fenerbahçe’de Ederson sakatlandı! Fenerbahçe’de Ederson sakatlandı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör