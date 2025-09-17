ZTK’da heyecan fırtınası! Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldızspor maçı

17 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 14:43 Güncelleme: 17.09.2025 16:06
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda 2. Tur maçında Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldızspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonun 2. tur ayağında Sivasspor ile Şiran Yıldız Spor Kulübü karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

ÖZBELSAN SİVASSPOR-ŞİRAN YILDIZSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldızspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

