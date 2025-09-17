ZTK'da heyecan fırtınası! Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldızspor maçı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda 2. Tur maçında Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldızspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ÖZBELSAN SİVASSPOR-ŞİRAN YILDIZSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldızspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.