ZTK'da heyecan fırtınası! Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 14:43 Güncelleme: 17.09.2025 14:48
ZTK’da heyecan fırtınası! Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor maçını haberimizde izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonun 2. tur ayağında Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor maçı TSİ 14.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

ZTK'da heyecan fırtınası! Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor maçı
