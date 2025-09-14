Avrupa’nın en büyüğü olmak için parkedeyiz! Türkiye-Almanya maçında nefesler tutulacak

Millilerimiz tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmak için sahada (AA)



HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

A Milli Basketbol Takımı, Almanya maçıyla Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Milliler, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, bu sefer turnuvayı şampiyon olarak tamamlamayı istiyor.

Almanya ise 1993 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2005 yılında ikinci ve 2022'de de üçüncü oldu.



İKİ TAKIMIN TURNUVA YOLU

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde de Polonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı ve 5'te 5 yaparak lider olarak çıktı. Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek finale yükseldi.