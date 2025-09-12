EuroBasket 2025'te final yolunda rakibimiz Yunanistan! 12 Dev Adam tarih yazmanın peşinde
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşılaşacak. Arena Riga’daki mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, turnuvadaki 7 maçını da kazanarak 24 yıl sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, y TSİ 21.00'de Letonya'da bulunan Riga Arena'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
FİNALE KALIRSAK RAKİP ALMANYA YA DA FİNLANDİYA
Ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi durumunda finalde Almanya - Finlandiya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İsveç'i yenerek 24 yıl sonra yarı finale yükselen A Milli Takım, Yunanistan'ı da geçerek Avrupa Şampiyonası'nda 2001 yılından sonra finale çıkmak istiyor.
İKİ TAKIMIN TURNUVA YOLU
A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç ve çeyrek finalde de Polonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yunanistan ise C Grubu'nda İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan, Bosna Hersek ve İspanya ile oynadı ve tek mağlubiyetle lider olarak gruptan çıktı. Yunanistan, son 16 turunda İsrail, çeyrek finalde ise Litvanya'yı yenerek yarı finale geldi.
67. RANDEVU
Türkiye ile Yunanistan, bugüne kadar 66 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 25 kez parkeden galip ayrılırken, Yunanistan da 41 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk kez 24 Haziran 1936 tarihinde İstanbul'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve milliler 49-12'lik skorla kazandı. Türkiye ile Yunanistan son olarak ise 19 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'daki hazırlık müsabakasında karşılaşırken, kırmızı-beyazlılar 89-80'lik skorla mağlup oldu.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 90.7 sayı, 37.6 ribaund ve 22.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada Yunanistan ise 86.1 sayı, 36.1 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Yunanistan'da ise Giannis Antetokounmpo 29.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.
MİLLİLER, ALMANYA İLE BİRLİKTE 7'DE 7 YAPTI
Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı oyunla takdir kazanan A Milli Basketbol Takımı, bunu sonuçlara da yansıttı. Milliler, çıktığı 7 müsabakadan galip ayrıldı ve namağlup yoluna devam ediyor. Ay-yıldızlılar, bu konuda Almanya ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Almanya da turnuvada çıktığı 7 maçtan galip ayrılmayı başardı.
ERGİN ATAMAN PANATHİNAİKOS'TAN 5 OYUNCUSUNA KARŞI
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 5 oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek.
Yunanistan Milli Takımı'nın kadrosunda Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'tan 5 oyuncu yer alıyor.
Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, başantrenörlerine karşı sahaya çıkacak.
ALPEREN İLE ANTETOKOUNMPO ÇEKİŞMESİ YAŞANACAK
EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak.
Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak.
Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Japonların zayıflama formülü: Bir haftada fark yaratıyor! Sadece iki bardakla yağları eritiyor
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
- TOGG T8X satışa ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? TOGG bayilik sistemi nedir?
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?
- FM 26 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olacak? Ön sipariş başladı mı?
- A101 11 EYLÜL AKTÜEL KATALOG: Bugün A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Kahve makinesi, masaj aleti, ütü, kitaplık
- Apple tarih verdi: iOS 26 ne zaman çıkacak? Hangi modellere gelecek?
- Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?