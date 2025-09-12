EuroBasket 2025’te final yolunda rakibimiz Yunanistan! 12 Dev Adam tarih yazmanın peşinde

12 Dev Adam Yunanistan'I yenerek tarih yazmanın peşinde (AA)



İKİ TAKIMIN TURNUVA YOLU

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç ve çeyrek finalde de Polonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yunanistan ise C Grubu'nda İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan, Bosna Hersek ve İspanya ile oynadı ve tek mağlubiyetle lider olarak gruptan çıktı. Yunanistan, son 16 turunda İsrail, çeyrek finalde ise Litvanya'yı yenerek yarı finale geldi.



67. RANDEVU

Türkiye ile Yunanistan, bugüne kadar 66 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 25 kez parkeden galip ayrılırken, Yunanistan da 41 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk kez 24 Haziran 1936 tarihinde İstanbul'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve milliler 49-12'lik skorla kazandı. Türkiye ile Yunanistan son olarak ise 19 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'daki hazırlık müsabakasında karşılaşırken, kırmızı-beyazlılar 89-80'lik skorla mağlup oldu.