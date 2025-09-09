Hidayet Türkoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu: "12 Dev Adam kendi hikayesini yazıyor!"

(foto:AA)

"HER MAÇ BİR ÖNCEKİ MAÇA GÖRE DAHA ZOR OLACAK"

Türkoğlu, yarı finaldeki rakip Litvanya veya Yunanistan için, "Sporcularımız şu an maç maç bakıyorlar. Her maç bir öncekinden daha zor olacak. Önemli olan sahaya nasıl çıkacakları ve maçı kazanacakları" ifadelerini kullandı.

"RAKİP KİM OLURSA FARK ETMEYECEK"

Türkoğlu, olası yarı final rakipleriyle ilgili olarak, "Rakip Yunanistan da olsa, Litvanya da olsa fark etmeyecek. Önemli olan oyuncularımızın mental olarak en iyi şekilde hazırlanması ve sahaya çıkışları. Maçta birlikteliği koruyup performanslarını maksimum seviyeye taşıyacaklarına inanıyorum" dedi.