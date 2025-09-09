09 Eylül 2025, Salı
Hidayet Türkoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu: "12 Dev Adam kendi hikayesini yazıyor!"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda maçın hikayesini ve takımın performansını değerlendirdi.

"12 DEV ADAM KENDİ HİKAYESİNİ YAZIYOR!"

"MAÇIN İNİŞLİ ÇIKIŞLI DAKİKALARINDA SAKİNLİKLERİNİ KORUDULAR"

Türkoğlu, çeyrek final maçını değerlendirerek, "İlk çeyrekte acaba ne oluyor dedik ama milli ekibimiz çok iyi bastırdı. Son 3 dakikada bazı endişeler olsa da kaptan Cedi, Alperen, Şeyhmuz, Larkin, Ercan, Kenan ve Adem Bona'nın inanılmaz pozitif enerjisi ve birlikteliğiyle ülkemizi yarı final mutluluğuyla gururlandırdılar. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

"HER MAÇ BİR ÖNCEKİ MAÇA GÖRE DAHA ZOR OLACAK"

Türkoğlu, yarı finaldeki rakip Litvanya veya Yunanistan için, "Sporcularımız şu an maç maç bakıyorlar. Her maç bir öncekinden daha zor olacak. Önemli olan sahaya nasıl çıkacakları ve maçı kazanacakları" ifadelerini kullandı.

"RAKİP KİM OLURSA FARK ETMEYECEK"

Türkoğlu, olası yarı final rakipleriyle ilgili olarak, "Rakip Yunanistan da olsa, Litvanya da olsa fark etmeyecek. Önemli olan oyuncularımızın mental olarak en iyi şekilde hazırlanması ve sahaya çıkışları. Maçta birlikteliği koruyup performanslarını maksimum seviyeye taşıyacaklarına inanıyorum" dedi.

"EKİP PERFORMANSI VE SAHA İÇİ UYUM"

Türkoğlu, milli takımın genel performansını değerlendirerek, "12 Dev Adam'ın saha içi uyumu, takım ruhu ve pozitif enerjisi, bu turnuvadaki en büyük avantajımız. Her oyuncu, kritik anlarda üzerine düşeni yaptı ve birbirlerine güvenerek sahada inanılmaz bir birliktelik sergilediler. Bu takımın yarattığı sinerji, galibiyetin en büyük sebebi" açıklamasında bulundu.

"12 DEV ADAM KENDİ HİKAYESİNİ YAZIYOR"

Turnuvadaki başarının önemine dikkat çeken Türkoğlu, "Bu 12 Dev Adam yeni bir hikaye yaratıyor. Teknik ekibimizin ve sporcularımızın gösterdiği pozitif enerji ve saha içindeki birliktelik, galibiyeti getirdi. Hepsiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TAKIMI HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren bu takımı hiç yalnız bırakmadı. Her maçtan sonra bizi arayıp sporcularımızı tebrik ediyor. Kendisine ve tüm destekçilere teşekkür ediyoruz" dedi.

