06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Spor Haberleri CANLI | Türkiye - İsveç karşısında! 12 Dev Adam çeyrek final aşkına

CANLI | Türkiye - İsveç karşısında! 12 Dev Adam çeyrek final aşkına

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 11:59
ABONE OL
CANLI | Türkiye - İsveç karşısında! 12 Dev Adam çeyrek final aşkına

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, İsveç'i mağlup etmesi halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başladı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Türkiye - Sırbistan maçından görüntüTürkiye - Sırbistan maçından görüntü

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye - Sırbistan maçından görüntüTürkiye - Sırbistan maçından görüntü

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Turnuvada İsveç ise 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.

Türkiye ile İsveç son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı ve milliler parkeden 105-84'lük skorla galip ayrıldı.

Türkiye - Sırbistan maçından görüntüTürkiye - Sırbistan maçından görüntü

TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İsveç 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Son 16 turunda bugün saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör