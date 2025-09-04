Isparta 32 Spor - Kırşehir FSK maçı (ZTK)

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

1. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geliyor. Saat 14.00'te başlayan ve Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ISPARTA 32 SPOR - KIRŞEHİR FSK 11'LER

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, Ertuğrul, Abdulkerim, Bedirhan, Rıdvan, Oğulcan, Hasan, Resul, Kerem, Ziya, Sinan

Kırşehir FSK: Efe Mustafa, Kerem, Ömerhan, Arda, Çağdaş, Yusuf, Hüseyin Can, Taha, Mustafa, Musa, Güney