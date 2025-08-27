ABD Açık'ta Gauff ve Zverev, 2. tura çıktı
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Coco Gauff, ikinci tura yükseldi.
New York'ta düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, tek erkekler dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, Şilili raket Alejandro Tabilo'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.
Tek kadınlarda dünya 3 numarası son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff ise Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic'i 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.