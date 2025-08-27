ABD Açık’ta Gauff ve Zverev, 2. tura çıktı

New York'ta düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, tek erkekler dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, Şilili raket Alejandro Tabilo'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff ise Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic'i 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.