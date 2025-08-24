Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası’nda son gün!

24 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.08.2025 08:59
Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası son gün yarışlarıyla devam ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen organizasyon cuma eleme yarışlarıyla başlamıştı.

Organizasyonun üçüncü günü yarışları master kategorisiyle başladı. Bugün kadın ve erkek klasmanlarında, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde mücadeleler gerçekleşecek.

30 kulüpten 400'e yakın sporcunun katıldığı şampiyona, final yarışları sonrası düzenlenecek törenle sona erecek.

