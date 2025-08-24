Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası’nda son gün!

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen organizasyon cuma eleme yarışlarıyla başlamıştı.



Organizasyonun üçüncü günü yarışları master kategorisiyle başladı. Bugün kadın ve erkek klasmanlarında, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde mücadeleler gerçekleşecek.



30 kulüpten 400'e yakın sporcunun katıldığı şampiyona, final yarışları sonrası düzenlenecek törenle sona erecek.

