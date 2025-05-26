CANLI | Fenerbahçe Hatayspor’a konuk oluyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'de son deplasman maçına bu akşam saat 20.00'da Hatayspor önünde çıkacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

İŞTE İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, K. Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.

81 puanla 2. sırada yer alan Jose Mourinho ve ekibi, 23 puanla 18. sırada olan ve ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.