CANLI | Fenerbahçe Hatayspor'a konuk oluyor!
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mersin'de sezonun son deplasmanına Hatayspor karşısında çıkıyor. Ligde şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşma ile 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz..
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Ligde şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de son deplasman maçına bu akşam saat 20.00'da Hatayspor önünde çıkacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.
İŞTE İLK 11'LER
Atakaş Hatayspor: Bekaj, K. Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.
81 puanla 2. sırada yer alan Jose Mourinho ve ekibi, 23 puanla 18. sırada olan ve ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
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