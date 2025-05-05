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Fırtına 4'te 4 peşinde! Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 17:53 Güncelleme: 05.05.2025 18:51
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Fırtına 4’te 4 peşinde! Kasımpaşa Trabzonspor’u ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Fatih Tekke yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, son 4 maçını kazandı. 45 puanla Avrupa hedefini canlı tutan bordo mavili ekip, Kasımpaşa deplasmanında seriyi 4 maça çıkarmak için sahaya çıkacak. İşte maçın ilk 11'leri...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

Fırtına 4’te 4 peşinde! Kasımpaşa Trabzonspor’u ağırlıyor

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa:

Trabzonspor: Taha, Arif, Batagov, Okay, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.

KARADENİZ EKİBİ 4'TE 4 PEŞİNDE!

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, maçta forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

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Fırtına 4’te 4 peşinde! Kasımpaşa Trabzonspor’u ağırlıyor Fırtına 4’te 4 peşinde! Kasımpaşa Trabzonspor’u ağırlıyor Fırtına 4’te 4 peşinde! Kasımpaşa Trabzonspor’u ağırlıyor
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